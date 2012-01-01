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Марьина роща
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Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2012, Марьина роща. Серия 15
Драма18+

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О сериале

Пленные немцы, Науп и Клейнерт, делают ремонт в квартире подполковника Самойлова, но Клейнерт решается бежать и погибает. Старшина Карпенко- главный подозреваемый.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»