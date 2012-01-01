Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Пленные немцы, Науп и Клейнерт, делают ремонт в квартире подполковника Самойлова, но Клейнерт решается бежать и погибает. Старшина Карпенко- главный подозреваемый.



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