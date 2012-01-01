Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Wink
Марьина роща
1-й сезон
10-я серия

Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 10

2012, Марьина роща. Серия 10
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На пустыре в Марьиной роще найден труп. Выясняется, что погибший – инженер Игнатенко, участник разработки секретного проекта нового авиационного двигателя. НКВД берет расследование под особый контроль.

Драма
SD
44 мин / 00:44

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

