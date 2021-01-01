Марина Родригез vs Мишель Уотерсон
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UFC Fight Night Las Vegas 26
UFC Fight Night Las Vegas 26
Марина Родригез vs Мишель Уотерсон

UFC Fight Night Las Vegas 26 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бой в женском минимальном весе возглавил турнир. Мишель Уотерсон (#9 в рейтинге) дралась с Мариной Родригез (#6 в рейтинге).

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