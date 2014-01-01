Марин и его друзья. Подводные истории. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Марин и его друзья. Подводные истории
1-й сезон
5-я серия

Марин и его друзья. Подводные истории (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Bubble Marin
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Озорная подводная лодка Марин оказывается в маленьком городке Ква-Ква-Вилле, куда его по ошибке доставляют транспортные черепашки. Смелый малыш быстро адаптируется на новом месте. У него появляется веселая компания друзей, разноцветных субмаринчиков, с которыми что ни день, то приключение.

Сериал Марин и его друзья 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг