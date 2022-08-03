Марин и его друзья. Подводные истории. Сезон 1. Серия 41
Wink
Детям
Марин и его друзья. Подводные истории
1-й сезон
41-я серия

Марин и его друзья. Подводные истории (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

2014, Bubble Marin
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Озорная подводная лодка Марин оказывается в маленьком городке Ква-Ква-Вилле, куда его по ошибке доставляют транспортные черепашки. Смелый малыш быстро адаптируется на новом месте. У него появляется веселая компания друзей, разноцветных субмаринчиков, с которыми что ни день, то приключение.

Страна
Южная Корея
Жанр
Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.4 КиноПоиск