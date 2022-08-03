Марин и его друзья. Подводные истории (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2014, Bubble Marin
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Озорная подводная лодка Марин оказывается в маленьком городке Ква-Ква-Вилле, куда его по ошибке доставляют транспортные черепашки. Смелый малыш быстро адаптируется на новом месте. У него появляется веселая компания друзей, разноцветных субмаринчиков, с которыми что ни день, то приключение.
СтранаЮжная Корея
ЖанрПриключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
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