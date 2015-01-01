Манхэттен. Сезон 2. Серия 1
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2-й сезон
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Манхэттен (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2015, Manhattan
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На фоне продуманных интерьеров 1940-х разворачивается серьезная драма: ученый Чарли в закрытом городе Лос-Аламос разрабатывает ядерное оружие, а его жена старается не сойти с ума от тоски. Несмотря на реальные события в основе сериала, это скорее красивая сказка, но мудрая и для взрослых.

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Страна
США
Жанр
Военные, Исторические, Драмы
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Манхэттен»