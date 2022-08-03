Манхэттен (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

На фоне продуманных интерьеров 1940-х разворачивается серьезная драма: ученый Чарли в закрытом городе Лос-Аламос разрабатывает ядерное оружие, а его жена старается не сойти с ума от тоски. Несмотря на реальные события в основе сериала, это скорее красивая сказка, но мудрая и для взрослых.

