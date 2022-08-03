Манифест. Сезон 2. Серия 10
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Манифест (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

9.12021, Manifest
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после полета, команда и пассажиры выходят наружу и обнаруживают, что за прошедшие несколько часов мир постарел на пять лет, а друзья, коллеги и семьи, поначалу не терявшие надежды увидеть родных живыми, начали жить дальше.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Манифест»