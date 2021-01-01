Манифест (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
9.12021, Manifest
Фантастика, Детективы18+
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Сюжет
Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после полета, команда и пассажиры выходят наружу и обнаруживают, что за прошедшие несколько часов мир постарел на пять лет, а друзья, коллеги и семьи, поначалу не терявшие надежды увидеть родных живыми, начали жить дальше.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДУРежиссёр
Дин
Уайт
- КЯРежиссёр
Клаудия
Ярми
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ДДАктёр
Джошуа
Даллас
- ДРАктёр
Дж.Р.
Рамирез
- ЛБАктриса
Луна
Блэйз Бойд
- ПКАктриса
Парвин
Каур
- МЛАктёр
Мэтт
Лонг
- ДЭАктёр
Дэрил
Эдвардс
- АКАктриса
Афина
Карканис
- ДМАктёр
Джек
Мессина
- ХТАктриса
Холли
Тейлор
- ДРСценарист
Джефф
Рейк
- МИСценарист
Маргарет
Исли
- ЛПСценарист
Лаура
Путни
- МРСценарист
Маргарет
Роуз Лестер
- ДРПродюсер
Джефф
Рейк
- ДРПродюсер
Джеки
Рубин
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- СКОператор
Сара
Коули