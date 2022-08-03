Манифест (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
9.12018, Manifest
Фантастика, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после полета, команда и пассажиры выходят наружу и обнаруживают, что за прошедшие несколько часов мир постарел на пять лет, а друзья, коллеги и семьи, поначалу не терявшие надежды увидеть родных живыми, начали жить дальше.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДУРежиссёр
Дин
Уайт
- КЯРежиссёр
Клаудия
Ярми
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ДДАктёр
Джошуа
Даллас
- ДРАктёр
Дж.Р.
Рамирез
- ЛБАктриса
Луна
Блэйз Бойд
- ПКАктриса
Парвин
Каур
- МЛАктёр
Мэтт
Лонг
- ДЭАктёр
Дэрил
Эдвардс
- АКАктриса
Афина
Карканис
- ДМАктёр
Джек
Мессина
- ХТАктриса
Холли
Тейлор
- ДРСценарист
Джефф
Рейк
- МИСценарист
Маргарет
Исли
- ЛПСценарист
Лаура
Путни
- МРСценарист
Маргарет
Роуз Лестер
- ДРПродюсер
Джефф
Рейк
- ДРПродюсер
Джеки
Рубин
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- СКОператор
Сара
Коули