Маньчжурское завоевание Китая
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7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Маньчжурское завоевание Китая

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

6.32011, Маньчжурское завоевание Китая
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Почти три века Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Эта страна вела политику самоизоляции, и, казалось бы, жила самодостаточно и независимо от всего мира. Но однажды англичане завезли в страну опиум. Начались опиумные войны, затем восстания на политической и экономической почве, революция и свержение династии. Обо всем этом вы узнаете подробнее, изучив данный урок.

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