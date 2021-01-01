Частный экзотариум (сериал, 2021) сезон 1 серия 813 смотреть онлайн

Наш канал создан для популяризации и развития содержания и разведения змей, ящериц, крокодилов, черепах, амфибий, пауков, скорпионов в неволе, проще говоря, террарумных животных. С первой задачей справляются различные видеоролики развлекательного характера, серьезности в них мало, но животные всегда на первом плане, можете выключить звук и все равно любоваться. Со второй задачей должны справиться видеоролики с раскрытием разных аспектов террариумистики, здесь есть и личный опыт Арслана Валеева, его коллег, есть общие рекомендации, простые, но обязательные советы, которые могут спасти от лишних проблем многих питомцев. Любые рискованные действия на видео не рекомендуем повторять, все это опасно и выполнено профессионалами своего дела.

