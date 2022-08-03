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Мама-детектив
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Мама-детектив (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Мама-детектив. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лара — инспектор полиции и прекрасный работник, а также мать двоих сыновей и привлекательная женщина. Ее главное оружие в поимке преступников — интуиция. Каждый раз она сталкивается с головоломками и тайнами, которые будут проникать также в ее личную жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама-детектив»