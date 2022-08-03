WinkСериалыМама-детектив1-й сезон10-я серия
Мама-детектив (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2012, Мама-детектив. Сезон 1. Серия 10
Детектив12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лара — инспектор полиции и прекрасный работник, а также мать двоих сыновей и привлекательная женщина. Ее главное оружие в поимке преступников — интуиция. Каждый раз она сталкивается с головоломками и тайнами, которые будут проникать также в ее личную жизнь.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Григорий
Зельцер
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Лянка
Грыу
- АЛАктёр
Александр
Луканичев
- МЧАктёр
Михаил
Чубаев
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Евгения
Брик
- НААктриса
Наталия
Антонова
- ББСценарист
Борис
Бердыев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Филипп
Брусникин
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- Композитор
Анатолий
Зубков