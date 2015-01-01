Малыши-прыгуши (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Красочный мультсериал для самых маленьких. Лулу, Баблс, Санни, Икес и Иззи ― пушистые разноцветные существа, которые умеют превращаться в мячики-попрыгунчики и благодаря этой способности никогда не унывают. Жизнь веселых друзей полна приключений, смешных ситуаций и неожиданностей.



Сериал Малыши-прыгуши 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.