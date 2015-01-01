WinkДетямМалыши-прыгуши1-й сезон24-я серия
Малыши-прыгуши (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
2015, Popples
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Красочный мультсериал для самых маленьких. Лулу, Баблс, Санни, Икес и Иззи ― пушистые разноцветные существа, которые умеют превращаться в мячики-попрыгунчики и благодаря этой способности никогда не унывают. Жизнь веселых друзей полна приключений, смешных ситуаций и неожиданностей.
