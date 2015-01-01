WinkДетямМалыши-прыгуши1-й сезон19-я серия
Малыши-прыгуши (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2015, Popples
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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Сюжет
Красочный мультсериал для самых маленьких. Лулу, Баблс, Санни, Икес и Иззи ― пушистые разноцветные существа, которые умеют превращаться в мячики-попрыгунчики и благодаря этой способности никогда не унывают. Жизнь веселых друзей полна приключений, смешных ситуаций и неожиданностей.
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