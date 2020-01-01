Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

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Лекция посвящена малым аномалиям развития сердца. Описываются патогенез, причины возникновения и частота встречаемости данных патологий. Кратко дается характеристика видов аномалий развития сердца. Затем лектор рассказывает о проводимой врачом диагностике и возможном лечении. В конце лекции речь идет о прогнозе и уровне жизни у ребенка с малыми аномалиями сердца.



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