Маленький зоомагазин (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Маленький зоомагазин
1-й сезон
24-я серия

2012, Littlest Pet Shop
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.

Страна
Канада, США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

