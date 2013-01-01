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Детям
Маленький зоомагазин
2-й сезон
7-я серия

Маленький зоомагазин (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2013, Littlest Pet Shop
Мультсериалы0+

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Сюжет

Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленький зоомагазин»