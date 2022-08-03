Маленький зоомагазин (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2013, Littlest Pet Shop
Мультсериалы0+
О сериале
Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- Актёр
Сэм
Винсент
- ПНАктёр
Питер
Нью
- КРАктёр
Кайл
Райдаут
- ТСАктриса
Табита
Сен-Жермен
- КТАктриса
Кира
Тозер
- НОАктриса
Николь
Оливер
- ЖЛАктриса
Жослин
Ловен
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- ДПСценарист
Джозеф
Парди
- ТКПродюсер
Тим
Кехилл
- ЧХПродюсер
Чантал
Хеннесси
- ДМПродюсер
Джули
МакНалли Кехилл
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- СЭКомпозитор
Стеффан
Эндрюс
- ДИКомпозитор
Дэниэл
Ингрэм