Маленький зоомагазин (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.

