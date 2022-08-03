Wink
Детям
Маленький зоомагазин
2-й сезон
13-я серия

Маленький зоомагазин (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2013, Littlest Pet Shop
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленький зоомагазин»