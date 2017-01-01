Маленький оркестр (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Этот дружеский квартет вдохновляет нас своими визитами в зарубежные страны, где они знакомятся с местными музыкальными инструментами. В каждом эпизоде наш барабан, гитара, скрипка и контрабас слушают новые восхитительные звуки и изучают различные музыкальные стили, во время игры со своим новым другом



Сериал Маленький оркестр 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.