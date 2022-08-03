WinkДетямМаленький оркестр1-й сезон2-я серия
Маленький оркестр (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.22017, Jammers
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот дружеский квартет вдохновляет нас своими визитами в зарубежные страны, где они знакомятся с местными музыкальными инструментами. В каждом эпизоде наш барабан, гитара, скрипка и контрабас слушают новые восхитительные звуки и изучают различные музыкальные стили, во время игры со своим новым другом