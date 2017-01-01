Маленький оркестр. Серия 1
Маленький оркестр
1-й сезон
1-я серия

Маленький оркестр (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.22017, Jammers
Мультсериалы, Развивающие0+

О сериале

Этот дружеский квартет вдохновляет нас своими визитами в зарубежные страны, где они знакомятся с местными музыкальными инструментами. В каждом эпизоде наш барабан, гитара, скрипка и контрабас слушают новые восхитительные звуки и изучают различные музыкальные стили, во время игры со своим новым другом

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
18 мин / 00:18

