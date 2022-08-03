9.22017, Little Women
Драма18+
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Маленькие женщины (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Тв-адаптация знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт. Одну из ключевых ролей в сериале сыграла Майя Хоук («Очень странные дела»). «Маленькие женщины» — это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время. «Маленькие женщины» — стильная и прочувствованная экранизация великой истории, которая будет актуальна всегда.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрДрама
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb