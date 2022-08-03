Маленькие пташки (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Танжер, 1955 год. Молодая американка Люси Сэвидж переехала в колониальный городок в поисках новой жизни, но снова наткнулась на жесткие великосветские традиции, а ее жених нашел себе любовника. Всe, чего хочет девушка — обрести свободу и раскрепоститься. Какие открытия ждут Люси в этом отдаленном уголке Земли?

