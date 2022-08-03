WinkСериалыМаленькие пташки1-й сезон6-я серия
Маленькие пташки (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
6.42020, Little Birds
Мелодрама, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Танжер, 1955 год. Молодая американка Люси Сэвидж переехала в колониальный городок в поисках новой жизни, но снова наткнулась на жесткие великосветские традиции, а ее жених нашел себе любовника. Всe, чего хочет девушка — обрести свободу и раскрепоститься. Какие открытия ждут Люси в этом отдаленном уголке Земли?
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СПРежиссёр
Стэйси
Пассон
- Актриса
Джуно
Темпл
- ЮМАктриса
Юмна
Марван
- ХСАктёр
Хью
Скиннер
- РААктёр
Рафаэль
Аклок
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- КЛАктёр
Камель
Лабруди
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- СГСценарист
Стэйси
Грегг
- АНСценарист
Анаис
Нин
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Гонсалес Синде
- МХПродюсер
Марк
Херберт
- АПХудожница
Анна
Притчард