Маленькая школа Хелен. Сезон 1. Серия 47
Wink
Детям
Маленькая школа Хелен
1-й сезон
47-я серия

Маленькая школа Хелен (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

8.02017, Helen's Little School
Мультсериалы, Семейные0+

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Сюжет

Хелен, маленькая 5-летняя любознательная девочка, которая вечно открывает для себя что-то новое, поэтому придумывает различные уроки для своих игрушечных друзей. Но, так как у неe ещe нет опыта настоящей школьной учительницы, Хелен приходится преодолевать различные трудности, которые устраивают ей еe ученики.

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