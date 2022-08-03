WinkДетямМаленькая школа Хелен1-й сезон26-я серия
Маленькая школа Хелен (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
8.02017, Helen's Little School
Мультсериалы, Семейный18+
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О сериале
Хелен, маленькая 5-летняя любознательная девочка, которая вечно открывает для себя что-то новое, поэтому придумывает различные уроки для своих игрушечных друзей. Но, так как у неe ещe нет опыта настоящей школьной учительницы, Хелен приходится преодолевать различные трудности, которые устраивают ей еe ученики.