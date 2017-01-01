Маленькая школа Хелен (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Маленькая школа Хелен. Сезон 1. Серия 19
Маленькая школа Хелен
1-й сезон
19-я серия

8.02017, Helen's Little School
Мультсериалы, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хелен, маленькая 5-летняя любознательная девочка, которая вечно открывает для себя что-то новое, поэтому придумывает различные уроки для своих игрушечных друзей. Но, так как у неe ещe нет опыта настоящей школьной учительницы, Хелен приходится преодолевать различные трудности, которые устраивают ей еe ученики.

Рейтинг