Маленькая Лола посещает ферму. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Маленькая Лола посещает ферму
1-й сезон
2-я серия

Маленькая Лола посещает ферму (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.12015, Little Lola Visits the Farm
Мультсериалы, Развивающие0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лола весело проводит время на ферме, где знакомится с животными и узнает о местной жизни. Животные всегда рады помочь Лоле изучить различные фрукты, овощи, транспортные средства и многое другое.

Сериал Маленькая Лола посещает ферму 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг