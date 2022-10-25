Мальчики (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Молодежная драма о парнях из церковного хора, которые вовсе не так праведны, как может показаться. В церкви датского города Силькеборг поет хор мальчиков, в котором участвует юный Николай. Там он находит поддержку, которую не может получить от своего отца, отношения с которым у него давно испортились. Несмотря на свое занятие, парни не прочь пуститься во все тяжкие и не отличаются религиозностью. Внезапно один из них умирает при загадочных обстоятельствах, и в это же время в город возвращается его старый друг Робин. Вместе с бывшей девушкой погибшего он пытается понять, что же случилось на самом деле и замешаны ли в этом парни из хора. Как такое испытание повлияет на их дружбу, узнаете из датского сериала «Мальчики» (2022), посмотрев его онлайн на Wink.

