Мальчик-Пальчик. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Мальчик-Пальчик
1-й сезон
4-я серия
6.92015, Lillefinger
Мультсериалы, Приключения0+

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Мальчик-Пальчик (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик-Пальчик - самый маленький в семье. Часто он оказывается слишком мал, чтобы участвовать в играх со своим старшим братом и сестрой. Но, к счастью, Мальчик-Пальчик подружился с Муравьем. Вместе они ввязываются в самые разные приключения. Вместе они открывают чудеса жизни.

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