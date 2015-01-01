Мальчик-Пальчик. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Мальчик-Пальчик
1-й сезон
2-я серия
6.92015, Lillefinger
Мультсериалы, Приключения0+

Эта серия пока недоступна

Мальчик-Пальчик (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Мальчик-Пальчик - самый маленький в семье. Часто он оказывается слишком мал, чтобы участвовать в играх со своим старшим братом и сестрой. Но, к счастью, Мальчик-Пальчик подружился с Муравьем. Вместе они ввязываются в самые разные приключения. Вместе они открывают чудеса жизни.

Сериал Мальчик-Пальчик 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг