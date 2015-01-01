WinkДетямМальчик-Пальчик1-й сезон1-я серия
2015, Lillefinger
Мультсериалы, Приключения0+
Эта серия пока недоступна
Мальчик-Пальчик (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Мальчик-Пальчик - самый маленький в семье. Часто он оказывается слишком мал, чтобы участвовать в играх со своим старшим братом и сестрой. Но, к счастью, Мальчик-Пальчик подружился с Муравьем. Вместе они ввязываются в самые разные приключения. Вместе они открывают чудеса жизни.
