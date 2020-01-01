Максимально просто (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Первые кулинарные шаги – это увлекательно и совсем не страшно! Ведь Максим Творогов, не просто опытный ведущий - он еще и настоящий шеф-повар. Все получится быстро, вкусно и аппетитно – ведь Максим успевает сообщить максимум полезной информации и о продуктах, и о технологиях приготовления.



Сериал Максимально просто 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.