11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Действие пьесы происходит в конце XIX века в России, переживающей жестокий экономический кризис. По стране в поисках заработка бродят толпы разорившихся крестьян и рабочих. Безвыходным положением этих выброшенных из жизни людей пользуются владельцы мрачных ночлежек. В одной из таких ночлежек происходят события пьесы Горького «На дне».Здесь под мрачными и угрюмыми сводами ночлежного дома нашли себе приют люди самого различного характера и социального положения, выходцы почти изо всех слоeв тогдашнего русского общества. Разные пути привели их на «дно», все они достойны лучшей участи, но большинству из них грозит неминуемая гибель. Но именно здесь, «на дне» среди жалких искалеченных бродяг, среди мрака и безысходности зарождается спор о человеке и о смысле его жизни.



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