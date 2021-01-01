Маккензи Дёрн vs Марина Родригез
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UFC Fight Night Las Vegas 39
1-й сезон
Маккензи Дёрн vs Марина Родригез

UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.

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Жанр
Спорт
Время
86 мин / 01:26

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