WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 391-й сезонМаккензи Дёрн vs Марина Родригез
UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.
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