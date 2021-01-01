Маки Питоло vs Душко Тодорович
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 44
1-й сезон
Маки Питоло vs Душко Тодорович

UFC Fight Night Las Vegas 44 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Бойцы из ТОП 5 рейтинга легчайшего веса UFC встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 31. Бывший двукратный чемпион UFC в полулeгком весе Жозе Алдо сразился с Робом Фонтом, идущим на серии из четырeх побед.

Сериал Маки Питоло vs Душко Тодорович 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг