Магический спорт (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2007, Magic Sport 2: Wood's Cup Dreaming
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Девять молодых футболистов хотят воплотить в жизнь свою давнюю мечту - принять участие в «Лесном кубке». Это самые известные футбольные соревнования для зверей. Но, наши друзья - простые любители, и они безумно боятся, что не смогут одолеть своих соперников.
