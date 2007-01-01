Магический спорт (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Девять молодых футболистов хотят воплотить в жизнь свою давнюю мечту - принять участие в «Лесном кубке». Это самые известные футбольные соревнования для зверей. Но, наши друзья - простые любители, и они безумно боятся, что не смогут одолеть своих соперников.



