Мафия убивает только летом. Сезон 1. Серия 2
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Мафия убивает только летом
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Мафия убивает только летом (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, La mafia uccide solo d'estate
Комедия, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История обычной итальянской семьи, живущей в Палермо в конце 1970-х. Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Артуро. Его точка зрения перемежается с историческими фактами, относящимися к сицилийской мафии, которая в ту эпоху заправляла всем в этой части Италии.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мафия убивает только летом»