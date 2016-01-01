Мафия убивает только летом. Сезон 1. Серия 10
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Мафия убивает только летом
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10-я серия

Мафия убивает только летом (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2016, La mafia uccide solo d'estate
Комедия, Драма18+

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О сериале

История обычной итальянской семьи, живущей в Палермо в конце 1970-х. Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Артуро. Его точка зрения перемежается с историческими фактами, относящимися к сицилийской мафии, которая в ту эпоху заправляла всем в этой части Италии.

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Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мафия убивает только летом»