Маджики (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн
7.32017, Magiki
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
О сериале
Добрую и открытую малышку Сашу всe время задирают две еe старшие сестры, близняшки Марина и Антонина. Девочка прячется от нападок вредин в своей комнате, которая с помощью волшебного сундука превращается в сказочную страну Маджики, где обитают единороги, считающие Сашу своей принцессой.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.3 IMDb
- КЧАктриса
Кейси
Чейз
- ФКАктриса
Фили
Кета
- МНАктриса
Мари
Нонненмахер
- МЛАктёр
Марсаль
Лемину
- ЖПАктёр
Жереми
Прево
- МРАктриса
Магали
Розенцвейг
- ЛСАктриса
Леопольдин
Серре
- АШАктёр
Антуан
Шумский
- ЭКПродюсер
Эрик
Каземиро
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова