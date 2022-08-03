Маджики (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Добрую и открытую малышку Сашу всe время задирают две еe старшие сестры, близняшки Марина и Антонина. Девочка прячется от нападок вредин в своей комнате, которая с помощью волшебного сундука превращается в сказочную страну Маджики, где обитают единороги, считающие Сашу своей принцессой.

