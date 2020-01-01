Мадагаскар: Маленькие и дикие. Сезон 1. Серия 8
Мадагаскар: Маленькие и дикие
1-й сезон
8-я серия

Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.02020, Madagascar: A Little Wild
Мультсериалы, Приключения0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ранние годы героев Мадагаскара, льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемота Глории, в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.

США
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Full HD
22 мин / 00:22

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

