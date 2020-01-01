Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
8.02020, Madagascar: A Little Wild
Мультсериалы, Семейный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ранние годы героев Мадагаскара, льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемота Глории, в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.
Сериал Мадагаскар: Маленькие и дикие 1 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Салливан
- ШБАктриса
Шейлин
Бектон
- ТЧАктёр
Такер
Чандлер
- ЛЛАктёр
Люк
Лоу
- АОАктёр
Амир
О’Нил
- ККАктриса
Кендес
Козак
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- ЖГАктриса
Жасмин
Гейтвуд
- ЧААктёр
Чарльз
Адлер
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- РССценарист
Рокси
Саймонс
- ЛЗСценарист
Лаура
Зак
- СЭПродюсер
Сауль
Эндрю Блинкофф
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- МБМонтажёр
Мэтт
Барриос
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман