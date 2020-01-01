Мадагаскар: Маленькие и дикие. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
Мадагаскар: Маленькие и дикие
1-й сезон
13-я серия

Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.02020, Madagascar: A Little Wild
Мультсериалы, Комедия0+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Ранние годы героев Мадагаскара, льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемота Глории, в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.

Сериал Мадагаскар: Маленькие и дикие 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»