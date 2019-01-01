М убийца (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, M - Eine Stadt sucht einen Mörder
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.
Сериал М убийца 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДШРежиссёр
Давид
Шалько
- ДМАктёр
Доминик
Марингер
- СФАктриса
Сара
Фрик
- ЙОАктриса
Йоханна
Орсини-Розенберг
- КДАктёр
Кристиан
Долезал
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ВААктриса
Верена
Альтенбергер
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ЮШАктриса
Юлия
Штембергер
- ГЛАктёр
Герхард
Либманн
- ДШСценарист
Давид
Шалько
- ЙЛПродюсер
Йон
Люфтнер
- МГОператор
Мартин
Гшлахт
- ДККомпозитор
Дорит
Крайслер